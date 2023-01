Au total, ce sont 301.398 véhicules produits dans les usines de Tanger et Casablanca qui ont été exportés vers 71 destinations dans le monde. Les exportations du Groupe ont représenté en 2022 plus des 2/3 des exportations de véhicules du Royaume.

Et le Groupe de souligner que le pôle industriel marocain est un des piliers du dispositif industriel mondial de Renault Group, « les véhicules « made in Morocco » représentant plus de 17% des ventes mondiales du Groupe en 2022 », est-il précisé.