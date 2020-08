Le déficit budgétaire a atteint à fin juillet 2020 quelque 41,9 milliards de dirhams (MMDH), contre 24,2 MMDH à la même date de l’année dernière, selon la situation des charges et ressources du Trésor (SCRT), publiée mercredi par le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration. Par rapport au mois de juin précédent, le déficit budgétaire de l’Etat est en augmentation de 12,8 MMDH, dont 4,8 MMDH correspondent aux dépenses d’investissement du mois et 6 MMDH au titre des dépenses additionnelles du Fonds spécial de gestion de la pandémie Covid-19, relève la même source. Si l’on exclut l’excédent enregistré par le Fonds spécial de gestion de la pandémie Covid-19, le déficit s’élève à près de 51 MMDH, en aggravation de près de 27 MMDH par rapport à la même période de l’année 2019, fait observer le ministère, notant que l’évolution des recettes et dépenses ordinaires s’est traduite par un solde ordinaire négatif de l’ordre de 12,9 MMDH, qui est comparable avec celui enregistré à fin juin dernier et qui traduit un équilibre entre les recettes et les dépenses ordinaires au titre du mois de juillet.