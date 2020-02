Le premier Festival gastronomique de Casablanca (FGC) aura lieu du 6 au 8 mars prochain, à l’Espace Toro, ont annoncé ce mardi soir les organisateurs, qui veulent en faire “un espace de dialogue entre les cultures et les personnes et de découverte de l’art culinaire marocain”.



Le FGC, organisé par Concept Mena Groupe avec le soutien de la société de développement local “Casa Event et Animation”, va également mettre à l’honneur les gastronomies africaines et internationales, “à l’heure où le tourisme gastronomique est en plein essor dans le monde”, a-t-on expliqué au cours d’une rencontre avec la presse.



La fondatrice du festival, Siham El Faydi, a rappelé que la gastronomie marocaine, “l’une des meilleures au monde”, constitue “un secteur à part entière et une industrie qui mérite d’être développée et promue à sa juste valeur”.



“Nous cherchons à mettre en synergie, la richesse de notre patrimoine et la qualité des chefs et professionnels marocains et leur créativité afin de promouvoir ce secteur qui offre de large opportunités”, a-t-elle renchéri.



De son côté, le directeur général de Casablanca Events et Animation, Mohamed Jouahri, a expliqué que le Festival gastronomique “aspire à positionner la métropole comme une destination privilégiée en matière d’art culinaire”.



Ce rendez-vous ambitionne d’offrir aux résidents et aux visiteurs l’une de “s’immerger dans cet univers aussi riche que varié et découvrir les petits secrets des chefs venus du monde entier, dans une ambiance conviviale et festive”.



Plus de trente chefs de renommée nationale et mondiale feront le show pendant trois jours, au plus grand plaisir d’un public passionné, fin gourmet ou qui vient tout simplement à la découverte de cet art séculaire