Les Forces royales air vont recevoir un avion F-16B, à titre gratuit via le programme EDA, annonce Medias24 qui cite une note du ministère du Département d’Etat américain.

L’avion servira à la formation des mécanos à l’EFSNO (Ecole de formation des spécialistes non-officiers), et à la BAFRA (base aérienne des Forces royales air) de Marrakech.

Pour rappel, le programme EDA ou Excess Defense Articles est géré par la DSCA (Agence de coopération pour la sécurité et la défense américaine). Et chaque année, cette Agence publie des listes de matériels qu’elle met à la disposition de ses alliés et partenaires dans le domaine de la défense.

Ces matériels sont transférés au titre de dons ou vendus à leur valeur du jour.

Dans le cadre de ce programme, le Maroc a bénéficié de chars Abrams, de camions lourds, de mitrailleurs lourds…, rappelle la même source.