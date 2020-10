Après 5 ans sous l’aile de Schibsted et plus d’un an sous le capital d’Adevinta, la marketplace leader au Maroc, Avito, est entrée dans le giron de Frontier Digital Ventures (FDV), groupe spécialisé listé en Bourse en Australie et basé en Malaisie, à Kuala Lumpur, opérant dans 19 pays tels que le Pakistan, le Panama, les Philippines, le Nigeria mais aussi le Maroc. L’accord de vente porte également sur deux sites d’annonces, le généraliste Tayara en Tunisie et le spécialiste en immobilier Fincaraíz en Colombie.

FDV se spécialise dans le développement d’entreprises de petites annonces en ligne dans les marchés émergents, avec un accent particulier sur les marchés verticaux de l’immobilier et de l’automobile et les sites de petites annonces générales. Ces acquisitions viendront compléter le portefeuille actuel de FDV de 12 investissements sur 19 marchés.

«FDV nous offrira un soutien étendu, afin d’accélérer la croissance et améliorer les produits et services d’Avito. C’est un acteur qui a fait ses preuves dans la scène internationale à travers le développementd’entreprises prospères et la création de valeur pour les clients. Cette opération nous permettra de continuer à consolider notre leadership en tant que marketplace généraliste mais aussi en tant que Pure Player Vertical sur le marché marocain avec un leadership sur l’immobilier et l’automobile. », déclare Zakaria Ghassouli, Directeur Général d’Avito.

Le fondateur et PDG de FDV, Shaun Di Gregorio, a déclaré: « Avito, Fincaraíz et Tayara sont toutes de grandes entreprises sur des marchés hautement stratégiques et attractifs pour FDV. Ces acquisitions compléteront la position actuelle de FDV au Maroc et accéléreront notre entrée sur le marché en Colombie et en Tunisie. Nous soutenons fortement les équipes de direction locales d’Avito, Fincaraíz et Tayara. Nous sommes impatients de travailler avec chaque entreprise pour accélérer leur croissance et les aider à atteindre leur plein potentiel.»

Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie de FDV visant à devenir le leader mondial des marketplaces digitales dans les pays émergents. Du côté d’Avito, cette transition constitue un grand pas en avant et donne l’opportunité de réaliser des synergies grâce à des apprentissages partagés et à la collaboration à travers le portefeuille de FDV permettant de propulser les activités vers de nouveaux sommets.

«La mission d’Avito restera la même, accompagner tous les Marocains à trouver les meilleures opportunités durant toutes les étapes de leur vie. Ainsi dans cette nouvelle étape, la priorité sera accordée à nos utilisateurs et à nos clients, avec FDV on continuera à travailler au quotidien pour leur délivrer le service qu’ils attendent d’Avito. »,poursuit Zakaria Ghassouli.