Les studios ont la cote sur le marché de la location immobilière, c’est ce qui ressort d’une récente étude réalisée par la plateforme d’annonces en ligne, Avito. La demande sur ce type de bien immobilier a connu une progression de 26 % lors des deux premiers mois de l’année en cours.

Cette tendance est particulièrement prononcée dans les grandes villes telles que Casablanca, où la demande excède l’offre disponible sur le marché immobilier.

Entre janvier et février 2023, 38,7 % des recherches de logement ont porté sur des superficies allant de 45 à 69 m², 34,7 % sur du 70 à 99 m² et 19 % pour du 100 à 149 m². Du côté des offres, 39,5 % ont porté sur des superficies de 70 à 99 m², suivi par 45 à 69 m² (28,1 %) et 23 % pour les logements de 100 à 149 m².

« Nous avons observé, d’après l’analyse de notre data, que les studios sont devenus très prisés au Maroc. En ce début d’année, la demande a progressé de plus de 26 %, dépassant largement l’offre globale en 2022. Notre étude a également révélé que plus de 44 % des Marocains sont toujours locataires, ce qui représente un potentiel important pour l’investissement locatif. En effet, ceux qui souhaitent investir dans l’immobilier locatif, l’achat d’un studio peut être une option intéressante pour eux, puisqu’il est plus abordable que l’achat d’une maison ou d’un appartement. De plus, la demande pour ces petites habitations est en constante croissance, ce qui offre des perspectives prometteuses pour les investisseurs », a déclaré Mehdi Chbihi, directeur immobilier chez Avito.

D’après les données de l’étude, il s’avère que 44 % des sondés sont locataires, 29 % vivent toujours avec leurs parents, alors que 27 % possèdent un bien.

S’agissant des prix, l’étude d’Avito.ma révèle une demande plus élevée pour les biens dont le prix se situe entre 300.000 et 499.999 DH, avec une part de 36,05 % durant les deux premiers mois de l’année en cours. Le marché répond favorablement à cette situation. Un peu plus du tiers des offres de ce type de logements (35 %) a été publié durant la même période, en hausse de près de 3 points de pourcentage par rapport à la même période un an auparavant.