Dans le cadre d’une enquête ordonnée par un juge d’instruction, des perquisitions et auditions ont été effectuées au niveau de la succursale belge de Banque Chaabi Du Maroc (BCDM), tant au niveau de son siège que de ses agences.

Des saisies de matériel et de documents ont également été effectuées dans le cadre de l’enquête et des collaborateurs ont été entendus en qualité de témoin.

Les 4 agences de la succursale continuent à servir la clientèle dans les conditions normales.

Le management de Banque Chaabi Du Maroc n’a pas encore eu accès aux éléments du dossier d’enquête, et ne dispose pas à ce jour, d’informations précises à ce sujet.

Il convient de rappeler que les activités de Chaabi Bank en Belgique sont connues des autorités de tutelle et que ses collaborateurs travaillent dans un cadre juridique et opérationnel clair, transparent et encadré par des procédures strictes, dans le respect de la loi et des bonnes pratiques du système bancaire belge.

BCDM ne manquera pas de communiquer sur ce dossier dès que de nouvelles informations seront disponibles.