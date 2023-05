Attijariwafa bank (AWB) figure dans le top 30 des banques les plus imposantes de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), réalisé par la compagnie spécialisée en analyses et data, S&P Market Intelligence.

AWB figure à la 26e position du top 30 des banques les importantes en termes d’actifs dans la région MENA. La banque gère actuellement un portefeuille dont la valeur d’actifs se valorise à 60,34 milliards de dollars, d’après le rapport.

Attijariwafa bank est la seule entité à représenter le Maroc dans le classement, qui reste largement dominé par des institutions bancaires du Golfe. Le top 5 comprend la Qatar National Bank (Qatar/323,56 MM $ d’actifs), la First Abu Dhabi Bank (Émirats Arabes Unis/302,22 MM $ d’actifs), The Saudi National Bank (Arabie Saoudite/250,80 MM $ d’actifs), Al Rajhi Banking & Investement Corp (Arabie Saoudite/202,86 MM $ d’actifs) et l’Emirates NBD Bank (Émirats Arabes Unis/202 MM $ d’actifs).