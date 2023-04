4 banques marocaines figurent parmi les 50 structures bancaires les plus imposantes dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA) en 2023. Bank Of Africa (BOA), Groupe Banque Populaire (BCP), Attijariwafa bank (AWB) et CIH Bank ont réussi à décrocher une place au classement « 50 Most Valuable Banks 2023 » de Forbes MENA, fraîchement publié.

Dans le détail, AWB est classée 18e, suivie par la BCP 24e, BOA (32e) et CIH Bank à la 49e place. Le classement est largement dominé par des établissements bancaires Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG), lesquelles dominent avec 41 entrées, représentant 82 % de la liste. L’Arabie Saoudite y est représentée par 10 banques. De même pour les Émirats Arabes Unis, quand le Qatar est représenté 8 structures.

Forbes indique qu’en dépit d’uune année marquée par un contexte difficile, les banques de la région sont restées globalement résilientes. Les 50 banques avaient une valeur marchande globale de 548,1 milliards de dollars au 28 février 2023.