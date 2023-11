Quatre joueurs de la sélection marocaine de football sont retenus dans la liste très restreinte des dix finalistes pour le Ballon d’or africain, qui sera décerné lors de la prestigieuse cérémonie des CAF Awards 2023, prévue le 11 décembre prochain à Marrakech.

Il s’agit d’Achraf Hakimi (PSG), Sofyan Amrabat (Manchester United), Yassine Bounou (Al Hilal) et Youssef En-Nesyri (FC Séville), selon la liste définitive dévoilée ce vendredi par la Confédération africaine de football (CAF).

La liste comprend également le vainqueur de l’année dernière, le Sénégalais Sadio Mané.

Le portier des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou, est également en lice pour le prix du meilleur gardien de but africain de l’année.

Pour leur part, les sociétaires du Wydad Casablanca, Yahia Attiyat Allah et Yahya Jabrane sont retenus dans la liste des dix joueurs encore en lice pour le titre de joueur interclubs de l’année, alors que cinq nominés seulement sont retenus dans chacune des autres catégories.

Le vainqueur final de chaque catégorie sera désigné après les votes d’un panel composé du Comité technique de la CAF, de professionnels des médias, des entraîneurs principaux et des capitaines des associations membres et des clubs impliqués dans les phases de groupes des compétitions interclubs, précise la CAF sur son site internet.

𝗔𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲𝗻 𝘁𝗵𝗲𝗿𝗲 𝘄𝗲𝗿𝗲 𝘁𝗲𝗻.

Your final shortlist for Player of the Year (MEN) award is here.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/BnCQcclhkZ

— CAF (@CAF_Online) November 17, 2023