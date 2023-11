Le résultat net part du groupe (RNPG) de CIH Bank s’est établi à 554,7 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2023, contre 549,2 MDH une année auparavant, en légère hausse de 1%.

Pour sa part, le produit net bancaire (PNB) consolidé s’est élevé à 3,32 milliards de dirhams (MMDH) en accroissement de 32,6% par rapport à fin septembre 2022, indique CIH Bank dans un communiqué sur ses indicateurs financiers.

Cette évolution résulte principalement de la progression de la marge nette d’intérêt de 10,6% et des performances de l’activité de marché à fin septembre 2023 comparé à la même période en 2022, explique la même source.

En social, le PNB de CIH Bank s’est établi à 2,77 MMDH, en croissance de 38,4%. Le coût du risque en consolidé s’est établi à 747,4 MDH soit une augmentation de 168,2% comparé à septembre 2022.

Le taux du coût du risque à fin septembre 2023 s’est établi ainsi à 0,85% contre 0,34% une année auparavant.

Cette hausse, tout en reflétant le changement opéré dans le Mix-exposition avec le développement sur le financement de l’entreprise, reste dans la moyenne du secteur.

En social, le coût du risque s’est élevé à 589,3 MDH contre 311,3 MDH correspondant respectivement à un taux de coût du risque de 0,76% en septembre 2023 contre 0,46% en septembre 2022.

Le résultat net consolidé s’est élevé à 596,7 MDH à fin septembre 2023, soit une hausse de 2,3% comparé à fin septembre 2022.

Dans son communiqué, CIH Bank assure « poursuivre sa stratégie de développement et de diversification de portefeuille et s’inscrire dans l’accompagnement de la croissance de l’économie nationale et dans ses grands chantiers structurants ».