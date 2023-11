La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, ce vendredi, les noms des cinq finalistes retenus pour le prix « Coach de l’année », décerné dans le cadre des CAF Awards.

Parmi les cinq finalistes, on retrouve le sélectionneur national, Walid Regragui, aux côtés du Suisse Marcel Koller, champion d’Afrique avec le club égyptien d’Al Ahly, l’Algérien Abdelhak Benchikha, vainqueur de la Coupe de la CAF et de la Supercoupe d’Afrique avec l’USM Alger, en plus des sélectionneurs Aliou Cissé du Sénégal et Tom Saintfiet de la Gambie.

Par ailleurs, la sélection nationale a été désignée parmi les finalistes du prix « Equipe nationale de l’année ». Les quatre autres sélections finalistes sont la Gambie, la Guinée équatoriale, la Mauritanie et le Sénégal.

A noter que la cérémonie des CAF Awards 2023 est prévue le 11 décembre à Marrakech.

Africa's finest. The final shortlist for Coach of the Year (MEN) award is here. #CAFAwards2023 pic.twitter.com/AaEOiLtm3j — CAF (@CAF_Online) November 17, 2023