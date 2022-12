Le Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM), réuni mardi à Rabat, a décidé de relever le taux directeur de 50 points de base (pbs) à 2,50%.

« Pour prévenir tout désancrage des anticipations d’inflation et favoriser le retour de l’inflation à des taux en ligne avec l’objectif de stabilité des prix, le Conseil a décidé de relever le taux directeur de 50 points de base à 2,50%. », explique BAM dans un communiqué publié à l’issue de la 4ème et dernière réunion trimestrielle, au titre de l’année 2022, notant que la Banque centrale continuera de suivre de près la conjoncture économique et les pressions inflationnistes, tant au niveau national qu’international.