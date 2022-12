La croissance économique devrait nettement ralentir à 1,1% en 2022, puis s’accélérer à 3% en 2023, prévoit Bank Al-Maghrib (BAM).

« Après le rebond de 7,9% enregistré en 2021, la croissance économique marquerait, selon les projections actualisées de Bank Al-Maghrib, un net ralentissement cette année à 1,1%, résultat d’un recul de 15% de la valeur ajoutée agricole et d’une décélération à 3,4% du rythme des activités non agricoles », indique la Banque Centrale dans un communiqué publié à l’issue de la 4ème et dernière réunion trimestrielle, au titre de l’année 2022.

En 2023, elle s’accélérerait à 3%, portée par la hausse de 7% de la valeur ajoutée agricole, sous l’hypothèse d’un retour à une production céréalière moyenne, fait savoir la même source, notant que la croissance des activités non agricoles décélèrerait à 2,4%, pâtissant en particulier de la détérioration de l’environnement externe.

En 2024, la croissance se situerait à 3,2%, recouvrant des accroissements de 1,8% de la valeur ajoutée agricole, sous l’hypothèse d’une production agricole moyenne, et de 3,5% de celle des activités non agricoles.