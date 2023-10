Le groupe Bank Of Africa a été désigné « Best Bank for SMEs in Morocco » et « Best Bank for ESG in Morocco », décerné par les prestigieux « Euromoney Awards for Excellence ».

Cette distinction vient en reconnaissance de la croissance de la rentabilité de Bank Of Africa en dépit d’un contexte incertain, le renforcement de sa relation client grâce à l’innovation, ses pratiques exemplaires démontrées par une expertise reconnue en matière de finance à impact et de développement durable, et ses initiatives volontaristes de soutien aux entrepreneurs et au renforcement du tissu économique.

En effet, sous l’impulsion de son Président Othman Benjelloun, Bank Of Africa a maintenu une forte dynamique pour soutenir et financer les Petites et Moyennes Entreprises et les jeunes entrepreneurs, mettant à leur disposition plusieurs produits et programmes tels que le programme INTELAKA, le Club de l’Entrepreneuriat, le programme d’Open Innovation Territoriale SMART Bank, le réseau d’incubateurs Blue Space et les Entrepreneurship Meetings.

Des initiatives pionnières ont également été mises en place en matière de finance à impact et de durabilité auprès de partenaires historiques tels que la BERD, le Fonds Vert pour le Climat – FVC, l’Union Européenne, le Pacte mondial des Nations Unies, et ONU Femmes.

Bank Of Africa réaffirme ainsi son statut d’institution financière responsable engagée envers le développement du Maroc et du continent africain.