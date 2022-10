Le Groupe Bank Of Africa (BOA) a annoncé la mise en ligne du rapport annuel intégré 2021 en sa version digitale, réalisé selon le référentiel international d’information intégrée de l’IIRC (International Integrated Reporting Council).

« Conformément à notre démarche de responsabilité sociétale et environnementale, il vise à traduire notre engagement fort ainsi que notre démarche de perpétuelle innovation en matière de responsabilité sociale et finance à impact durable et inclusive », affirme le Groupe dans un communiqué.

Cette version digitale inédite est enrichie d’une capsule mettant en avant les faits marquants de l’année 2021, les performances financières et extra-financières du Groupe, prenant ainsi en compte, avec un plus haut degré de maturité, les enjeux ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).

Par ailleurs, la plateforme digitale offre la possibilité de télécharger le rapport annuel intégré et le rapport développement durable 2021 en version française et anglaise et dispose également d’un rapport abrégé disponible en 6 langues.