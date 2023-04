L’économie nationale a réussi à retrouver son souffle, après avoir subi les retombés de la pandémie. Néanmoins d’après les données de la Banque mondiale, dans une note fraîchement publiée sur la pauvreté et l’équité au Maroc, le seuil de pauvreté risque de se creuser au cours de cette année et ce, notamment dans le monde rural.

En cause, souligne l’institution de Bretton Woods, les conditions météorologiques défavorables et la rareté des ressources hydriques qui se fait ressentir. Plus encore, le milieu rural reste encore fortement dépendant de l’activité agricole, ce qui complique la donne dans différentes régions du pays, depuis l’interdiction de certaines cultures gourmandes en eau, notamment la pastèque et l’avocat.

Par ailleurs, le document indique que les retombés de la pandémie se sont fait ressentir auprès de certains ménages dans le milieu urbain, notamment ceux opérant dans l’informel et certaines activités telles que l’artisanat.

La Banque mondiale indique que la classe moyenne subit toujours les effets de la pandémie, en plus de la hausse du coût de la vie. L’institution préconise de déployer plus d’efforts pour ce qui est de l’accompagnement de cette catégorie de la population, afin de ne pas déstabiliser la structure économique sociale.