BMCE Bank of Africa réaffirme sa proximité à l’égard de sa clientèle et continue d’innover pour améliorer l’expérience client à travers des offres bancaires pratiques et adaptées.

Dans ce sens, BMCE Bank of Africa enrichit ses services de paiement de factures en ligne d’un nouveau service ‘e-timbre’.

Simple et rapide, cette nouvelle fonctionnalité permet aux clients de régler différents frais de timbre (timbres de passeport, permis de chasse, permis international…) en toute sécurité.

L’accès à ce nouveau facturier est disponible sur la plateforme Web et l’application Mobile BMCE Direct, sur la solution M-Wallet DabaPay, ainsi que dans le réseau d’agences BMCE Bank of Africa.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de BMCE Bank of Africa à rendre ses offres de produits et services innovantes et accessibles pour accompagner efficacement sa clientèle au quotidien.

