Le Groupe Crédit Agricole du Maroc a réuni, ce week-end, plus de 650 cadres venus de tout le Maroc pour les mobiliser et faire un tour d’horizon global des activités de la banque à l’égard de tous les segments de clientèle et en particulier la TPME. Répondant ainsi aux Orientations Royales, le GCAM, avec cette mobilisation de grande ampleur, vise à accompagner de manière pérenne et efficace l’éclosion et le développement du tissu entrepreneurial et celui de la TPME notamment dans le monde rural.