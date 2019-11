Le Fairmont Royal Palm Marrakech a été sacré meilleur resort golfique au Maroc en remportant le très prestigieux ‘‘IAGTO Hotel Experience Award 2020’’. Cette belle distinction lui a été décernée pendant la 20ème cérémonie des IAGTO Awards qui s’est tenue récemment à Marrakech. Pour rappel, IAGTO est aujourd’hui présent dans 101 pays et compte plus de 2 725 voyagistes, clubs, hôtels, parcours de golf, opérateurs réceptifs, compagnies aériennes, offices de tourisme… dont 711 tour-opérateurs spécialisés dans le golf. La 20ème édition des IAGTO Golf Tourism Awards a permis de récompenser les établissements offrant les plus belles expériences golfiques dans le monde.