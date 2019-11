L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a organisé, lundi à Rabat, en partenariat avec Toronto Centre, un Workshop relatif à l’implémentation des marchés de capitaux verts en Afrique. Le Workshop, intitulé « Implementing Green Capital Markets », s’inscrit dans le cadre du troisième anniversaire du « Marrakech Pledge », une initiative lancée par l’AMMC en marge de la COP22 et qui a recueilli l’adhésion de 23 signataires (régulateurs et bourses) représentant 25 pays africains qui se sont engagés à œuvrer collectivement pour le développement de la finance verte en Afrique. L’AMMC s’est fortement impliquée en faveur de la promotion de la finance verte en Afrique depuis 2016, a indiqué, à cette occasion, la présidente de l’AMMC, Nezha Hayat, ajoutant que cet événement vise à renforcer les capacités des régulateurs et des bourses de la région dans ce domaine. Cette rencontre est une étape majeure dans l’opérationnalisation du « Marrakech Pledge », qui se veut un appel à l’action aux régulateurs des marchés de capitaux africains et aux bourses africaines afin de promouvoir les marchés de capitaux verts, a fait savoir Hayat.