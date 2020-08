Dans une volonté de s1 en gager en tant que Banque citoyenne et de maintenir la continuité de ses actions en termes de responsabilité sociétale, la BMCI se positionne comme première banque marocaine à lancer sa nouvelle plateforme digitale pour son rapport RSE.

Le rapport RSE digital tient compte également, par son système d’indexation, des principales normes et cadres réglementaires existants. Il maintient l1 alignement volontaire avec les normes internationales Global Reporting Initiatives (« GRI ») entrepris par la BMCI en 2018 et répond aux exigences réglementaires et sectorielles dans une approche d1écoconcept ion structurelle du reporting. La plateforme du Rapport RSE de la BMCI est disponible sur le lien suivant : htt ps:// bmci.isivalue.com / .

Ce nouveau format permet à la BMCI de faciliter l1 accès à l1 information pour l1 ensemble de ses parties prenantes à travers une interface conviviale. Ce format digital et dynamique met en avant de manière transparente et accessible :

La démarche RSE de la BMCI qui vise à se positionner comme un acteur respectueux et responsable du monde qui l1 entou re et à intégrer les attentes de ses parties prenantes dans la prise de décisions ;

Les engagements pris par la BMCI dans le cadre des 4 axes de sa feuille de route RSE : économique, social, civique et environnemental ;

La performance RSE avec la publication d1 un tableau de bord d1 indicateu rs de pilotage de la stratégie RSE ;

Les publications de politiques et de chartes formalisant les engagements RSE de la

En tant que banque citoyenne, la responsabilité sociale s1 inscr it au cœur du modèle de croissance et de la stratégie d1ent rep rise de la BMCI. La reconnaissance des actions de la BMCI confirme l1 en gagement au plus haut niveau de l1 ent rep rise et la pertinence de sa démarche RSE.

Première banque à recevoir le label RSE de la CGEM, la BMCI s1 est vu remettre de nombreuses distinctions et certifications : Best Emerging Makets Performers Vigéo EIRIS, Top Performer Vigéo EIRIS, Niveau de maturité avancé de l1 ISO 26000, valeur listée dans l1 indice ESGl0, 1er prix du Trophée 2018 de l 1 égali té professionnelle Femme – Homme décerné par le Ministre du Travail et de l’insertion Professionnelle au Maroc, etc.