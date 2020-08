212 Founders, programme d’accompagnement et de financement de startups initié par CDG Invest, a été classé, selon le rapport Baobab Insights, dans le top 3 des investisseurs seed en Afrique au cours du 2ème trimestre 2020, avec six investissements dans Freterium, Cathedis, Kifal Auto, Weego, Invyad et Userguest.

Le stade d’investissement seed correspond en général au premier tour de table incluant des investisseurs professionnels dans l’actionnariat d’une startup.

Développé pour traiter les informations sur les marchés du capital-risque en Afrique, Baobab Insights, est la plate-forme leader qui fournit des données sur le capital-risque couvrant des secteurs clés, des tendances technologiques, des données de financement et des marchés à forte croissance.

Globalement, le deuxième trimestre 2020 a connu des financements totalisant 153,9 millions USD pour 102 transactions en Afrique, contre 306,3 millions USD pour 110 transactions au cours du premier trimestre 2020.

Pour rappel, 212 Founders a été lancé par CDG Invest en septembre 2019 dans l’objectif de participer à la création et à la croissance des startups technologiques au Maroc. Il s’inscrit dans le cadre du déploiement de la stratégie du Groupe CDG, dont l’un des objectifs majeurs est la promotion de l’entrepreneuriat et la montée en gamme de l’économie marocaine. En mai 2020, 212 Founders a sélectionné 23 startups constituant sa deuxième promotion.

A PROPOS DE CDG INVEST

CDG Invest constitue la branche investissement du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion. CDG Invest a pour objectif d’accélérer la transformation structurelle de l’économie marocaine notamment à travers le déploiement de stratégies d’investissement particulièrement dans les métiers mondiaux du Maroc, l’entrepreneuriat, les PME et l’infrastructure.