Un temps chaud est prévu samedi et dimanche dans plusieurs provinces du Royaume et des averses orageuses sont attendues cet après-midi et le soir dans certaines zones, a annoncé vendredi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des températures allant de 42 à 44°C sont attendues samedi et dimanche dans les provinces d’Assa-Zag, Es-Semara, Tata, Zagora, Fès, Moulay Yacoub, Taounate, Taza, Guercif, Sefrou, Fquih Ben Salah, Khouribga et Taroudant, a indiqué la DGM dans un bulletin météorologique spécial de niveau orange.

Par ailleurs, des averses orageuses localement modérées intéresseront cet après-midi et le soir les provinces de Boulemane, Ifrane, Khénifra, Khouribga et Midelt avec des rafales sous orage et grêle locales, a ajouté la même source.