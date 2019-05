Quelque 16% du total des transactions d’Al Barid Bank (ABB) ont été réalisées via le canal mobile à fin mars 2019 contre 2% en 2016, selon la filiale du Groupe Barid Al Maghrib. Grace notamment à son application « Barid Bank Mobile », ABB s’est imposé comme un acteur incontournable de l’inclusion financière au Maroc avec une part du digital dans ses transactions en constante évolution depuis 2014, date à laquelle il a investi le canal mobile, indique la banque dans un communiqué.

Al Barid Bank fait observer à cet égard que son application mobile permet aux utilisateurs de réaliser différentes opérations depuis leur téléphone portable en toute sécurité, 24h/24h, notamment le paiement des factures, l’achat de recharges téléphoniques, le suivi et gestion des comptes à distance et les virements et transferts depuis le téléphone.