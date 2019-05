L’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) injecte par an plus de 70 milliards de francs CFA dans l’économie sénégalaise, soit 120 millions de dollars, a fait savoir l’ambassadeur américain à Dakar, Tulinabo Mushingi.

« Notre ambassade a 22 agences opérant au Sénégal. Si vous prenez l’USAID, ce sont 120 millions de dollars par an qu’elle injecte dans l’économie » sénégalaise, a-t-il dit dans un entretien paru dans l’édition de vendredi du quotidien +Le Soleil+.

« Nous allons continuer à parler avec nos partenaires, aux citoyens sénégalais et leur montrer ce que nous sommes en train de faire. Avec le premier Compact » dont a bénéficié le Sénégal dans le cadre du Millenium Challenge Corporation (MCC), « nous avons travaillé sur le système d’irrigation, le secteur de l’agriculture avec les aménagements faits au nord du pays », a-t-il ajouté.

Dans le cadre du MCC, un fonds d’aide américain destiné à accélérer la croissance en vue de réduire la pauvreté, le Sénégal avait bénéficié d’un don de 540 millions pour une durée de cinq ans, à partir de 2010.

Le MCC est une initiative américaine dont l’ambition est de contribuer à réduire la pauvreté dans les pays bénéficiaires, par le biais de la croissance économique.

Le second Compact MCC en faveur du Sénégal, dont l’accord a été signé le 10 décembre 2018, va permettre au pays de bénéficier d’un montant de 600 millions de dollars dont une subvention de MCC de 550 millions de dollars (plus de 314 milliards FCFA) et une contribution du gouvernement du Sénégal de 50 millions de dollars.