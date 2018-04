Infomédiaire Maroc – La Banque Populaire a procédé, mardi 10 avril 2018, à l’inauguration de son bureau de représentation dans la capitale qatarie, Doha. Très attendue par les quelques 14.000 Marocains du Monde (MDM) résidant au Qatar, cette implantation permettra d’assurer l’ensemble des opérations bancaires et financières liant la diaspora marocaine à son pays d’origine.

Suite à cette ouverture, la Banque Populaire devient le premier groupe bancaire marocain à s’installer au Qatar.

Œuvrant depuis les années 60 à rapprocher les MDM de leur pays d’origine, la Banque Populaire élargit aujourd’hui sa présence internationale au Qatar, portant, ainsi, le nombre de ses représentations, hors Afrique, à 14 pays couvrant 3 zones : Moyen-Orient, Amérique du Nord et Europe.

En plus de permettre aux MDM du Qatar de réaliser leurs opérations bancaires à partir de leur pays de résidence, cette implantation est appelée, également, à soutenir les échanges bancaires et financiers entre le Moyen-Orient et l’Afrique, en capitalisant sur un modèle de banque universelle et panafricaine au service des entreprises et des institutionnels.

En marge de cette inauguration, M. Laïdi EL WARDI, Directeur Général à la Banque Centrale Populaire a déclaré « Notre Bureau de Représentation à Doha jouera en premier lieu, le rôle de structure d’accueil et de proximité vis-à-vis des marocains et des sub-sahariens résidant au Qatar, et veillera constamment à les rapprocher des services bancaires et financiers proposés par le réseau des Banques Populaires au Maroc et le réseau des Banques Atlantique en Afrique sub-saharienne ».

Et d’ajouter « Il permettra également de donner plus de visibilité aux investisseurs qataris sur les opportunités de l’économie marocaine et de ses potentialités ».

Ce nouveau bureau conforte la stratégie du groupe Banque Populaire visant, en particulier, à accompagner les Marocains résidant dans la région du Golfe et, plus largement, à appuyer la dynamique nationale dans cette zone.

Pour rappel, la Banque Populaire, leader historique sur le marché de la diaspora marocaine (+51%), a franchi en 2017 la barre du millionième client MDM.

