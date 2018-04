Infomédiaire Maroc – Le Roi Mohammed VI est attendu à Riyad vers le 15 avril, date de la tenue du sommet de la Ligue arabe dans la capitale saoudienne. Une invitation avait au préalable été adressée au souverain, indique une source diplomatique sous couvert de l’anonymat cité par Le360.

Tout plaide pour une présence du souverain à cet événement, ajoute la même source, expliquant que ‘‘à l’excellence des relations entre le Maroc et l’Arabie saoudite, s’ajoute le contexte actuel dans lequel évolue le monde arabe et où le Maroc est appelé à jouer un grand rôle. Allié stratégique des pays du Golfe, le Royaume fait partie intégrante de la Coalition menée par l’Arabie saoudite au Yémen. Le Maroc joue également les bons offices dans la crise entre, d’une part, l’Arabie saoudite et ses alliés de la région et, d’autre part, le Qatar. Tout comme il est en tête quand il s’agit de défendre la cause palestinienne, le roi étant président du Comité Al Qods’’.

Rédaction Infomédiaire