Anfa Realties, réputé pour ses programmes d’envergure dans l’immobilier haut standing, poursuit son développement sur Dar Bouazza en lançant un nouveau projet inédit de villas idéalement situées en front de mer.

Conscient de la situation économique post Covid 19, Anfa Realties a su répondre aux besoins de ses clients à savoir offrir un produit innovant alliant qualité de vie, design, superficies généreuses versus un prix défiant toute concurrence. L’idée est de donner la possibilité aux résidents en appartements de s’installer dans un bien avec piscine et jardin privatifs tout en profitant des équipements d’une résidence fermée.

Bâti sur un terrain stratégiquement positionné de 9 hectares, Beachfront est un projet résidentiel de villas de 4 chambres avec jardin et piscine dans un périmètre fermé et sécurisé offrant une vue imprenable et une accessibilité sans pareil à la mer, au niveau de la corniche de Dar Bouazza.

Construit de manière harmonieuse sur une pente et niché au sein d’une nature diversifiée, les villas Beachfront présentent un style parfaitement contemporain, tout en proposant des équipements de confort et d’accessibilité qui redéfinissent, en profondeur, les standards de l’immobilier.

A travers le projet des villas Beachfront, Anfa Realties propose un lieu de vie complètement réinventé pour satisfaire les besoins d’aujourd’hui et de demain.

Plus qu’un simple projet immobilier, Beachfront est un concept résidentiel unique en son genre de villas. Construites en « L », leur architecture a été élaborée de manière à ce que toute la partie habitable soit tournée vers le jardin et la piscine pour avantager l’orientation des espaces de vie.

L’expérience est enrichie par la présence, à l’intérieur même du complexe résidentiel, de multiples installations, commodités, lieux de détente, espaces verts et une profusion de commerces et de services. Les résidents ont ainsi à leur disposition pas moins de 1715 m² d’équipements privés d’intérêt général, en plus d’un centre médical de 1618 m², un accès à une salle de sport de 300m² avec vue sur mer et de nombreux espaces de jeux pour enfants.

De vastes promenades piétonnes sont dédiées à leurs loisirs (5000m² d’espaces verts, un terrain multisport, des aires de jeux et un circuit pavé pour des balades, jogging ou vélo.

Le projet :

– 191 villas au total sur l’ensemble des tranches (projet sur 2 tranches)

– 3 typologies de villas de 4 chambres

– Surface Terrain Moyenne 200 m² (100 m² Plancher RDC et 100 m² de jardin avec piscine)

– Surface étage moyenne 120 m², surface solarium moyenne de 120 m²

A propos d’Anfa Realties

Groupe immobilier installé depuis plus de 12 ans au Maroc, et notamment à Casablanca, Anfa Realties est réputé pour ses programmes d’envergure dans l’immobilier de luxe. Villas d’exception, résidences grand standing, bureaux haut de gamme, ou encore centres commerciaux prestigieux : les projets de Anfa Realties sont conçus par de grands architectes et exécutés par des partenaires de renom. L’ensemble des réalisations allient élégance et raffinement pour le plus grand confort des usagers. L’excellence et la rigueur sont au cœur de la démarche du groupe, engagé pour satisfaire une clientèle connaisseuse et exigeante.