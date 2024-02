Le Maroc sera l’invité d’honneur du Salon international de la construction (Construmat), qui se tiendra du 21 au 23 mai prochain au parc des expositions Gran Via à Barcelone, ont annoncé, lundi, les organisateurs.

Le Maroc participera à Construmat avec une présence « exceptionnelle » d’entreprises exposantes, en présentant diverses communications au congrès et un programme d’activités professionnelles visant à promouvoir les affaires entre le Maroc et l’Espagne, ont-ils indiqué dans un communiqué.

Cette participation s’inscrit également dans le contexte de l’organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030 par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, laquelle se traduira par un investissement important consacré à la construction et à la mise à niveau des stades, ainsi que d’importants investissements destinés au renforcement de l’infrastructure de transport, d’hôtellerie et de la télécommunication, ajoute la même source.

« Nous avons choisi le Maroc comme pays invité en raison des relations intenses entre nos marchés dans le secteur de la construction. À Construmat, les participants marocains pourront s’informer sur les dernières tendances, établir des contacts avec des entreprises et des professionnels du secteur des deux pays et explorer des opportunités d’affaires », a souligné le président du salon, Xavier Vilajoana, cité par le communiqué.

Dans le but de contribuer à l’ouverture de nouveaux marchés et d’opportunités d’affaires internationales pour les participants au salon, Construmat accueillera également des entreprises et des professionnels de la France, du Portugal, de la Turquie et des Émirats arabes unis.

Pour sa 23e édition, cet événement maintiendra l’accent sur la durabilité. Elle mettra en place une grande zone d’exposition, qui augmentera de 50 % pour atteindre 10000 m², et un congrès avec des thèmes qui favorisent la durabilité à partir de trois domaines : les systèmes de construction industrialisés, la décarbonation et l’économie circulaire, et les technologies numériques.