Infomédiaire Maroc – L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a organisé, en partenariat avec le Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau, une visite d’information aux installations de stockage et de production d’eau potable à partir du Barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah, au profit des organes de presse audiovisuelle, écrite et électronique, et ce en présence du Chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani.

Objectif : permettre aux organes de presse de s’enquérir sur place des étapes de traitement et de production de l’eau potable, ainsi que du processus du contrôle de sa qualité.

Et à cette occasion, le DG par intérim de l’ONEE, Abderrahim El Hafidi, a affirmé que l’eau produite à partir du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah est potable et conforme à toutes les normes marocaines relatives à la qualité des eaux d’alimentation humaine, basées sur les directives de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans ce domaine.

Rédaction Infomédiaire