Le projet d’appui institutionnel et opérationnel aux Agences des bassins hydrauliques (ABH) du Loukkos, de la Moulouya et du Souss-Massa a nécessité un investissement de près de 8,2 millions d’euros (plus de 87 millions de dirhams – MDH), dont une contribution belge d’environ 5,5 millions d’euros (plus de 58 MDH).

Ce projet vient améliorer la gestion intégrée des ressources en eau à travers le renforcement des capacités des agences de bassins hydrauliques. Il s’agit de mettre en place de nouvelles structures au plan local à travers l’équipement des délégations des agences hydrauliques et la formation du personnel. Aujourd’hui, les ABH et leurs délégations sont devenues des acteurs de développement à l’échelle locale et régionale.