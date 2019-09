Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, s’est entretenu, à New York, avec le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, Jean Asselborn.

Et après avoir salué le rôle du Royaume sur les plans régional et continental et relevé la qualité des liens unissant les deux pays, le chef de la diplomatie du Luxembourg a également fait part de la volonté des ministres des Affaires étrangères (MAE) du Benelux d’effectuer prochainement une visite dans le Royaume en vue de développer davantage les relations avec les pays de ce groupement régional.