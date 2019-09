Les ministères de l’Agriculture marocain et hongrois, lors d’une rencontre à Budapest, ont convenu de mettre en place des comités de travail conjoints composés de cadres des ministères de l’agriculture des deux pays et des chambres professionnelles et autres institutions concernées afin de se pencher dès que possible sur les mécanismes de nature à mobiliser les efforts communs pour développer le secteur.

De même, les gouvernements des deux pays devraient élaborer une feuille de route pour le renforcement de la coopération dans divers domaines.