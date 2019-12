Le président du Centre marocain de volontariat et de citoyenneté, Mohammed Ousfour, a été élu vice-président de l’Union arabe du bénévolat.



L’élection de Ousfour à ce poste a eu lieu au cours de l’assemblée générale ordinaire de l’Union, tenue les 21 et 22 décembre au Caire.



Tamer Ouajih, président de l’Association égyptienne de l’action bénévole a été élu président de l’Union, alors que le secrétariat général a été confié au Libanais Maher Danaoui de l’association « Chabab Al Azm ».



En tant que conseillers, ont ainsi été élus le Marocain Mohamed Dahbi, le Tunisien Hafid Rahoui (Association tunisienne de l’action bénévole), Hussein Al Jabour du Centre jordanien de l’action bénévole, Mohammed Tinaz de la Commission nationale libyenne de bénévolat et Ahmed Moujahed de l’Associatoin nationale algérienne de bénévolat.



L’Egypte a été choisie pour abriter le siège de cette instance arabe.



L’Union arabe du bénévolat est une organisation non-gouvernementale qui comprend les instances, organisations, associations et centres qui s’intéressent à l’action bénévole. Elle vise à soutenir la jeunesse arabe dans la réalisation de ses projets et activités bénévoles au service de leurs sociétés et à appuyer la créativité bénévole dans les pays arabes