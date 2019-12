La Présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), Latifa Akharbach a été reçue en audience, vendredi à Ouagadougou, par le Président burkinabè, Roch-Marc Christian Kaboré, à l’occasion du lancement officiel du Centre de monitoring du Conseil Supérieur de la Communication (CSC) du Burkina Faso, fruit d’un partenariat entre la HACA et son homologue burkinabé.



Au cours de cette entrevue, tenue en présence de l’ambassadeur du Royaume au Burkina Faso, Youssef Slaoui, du Président du CSC, Maitre Mathias Tankoano, et du Manager Afrique au sein de la HACA, Talal Salahdine, le Chef de l’Etat burkinabé a rendu hommage à l’engagement panafricain du Roi Mohammed VI, soulignant la valeur ajoutée spécifique des coopérations dédiées à la recherche de solutions africaines au moyen d’expertises africaines.



Le chef de l’Etat burkinabè a salué, à ce propos, l’expérience marocaine en matière de régulation audiovisuelle et remercié la présidente de la HACA, pour l’effort de formation et l’apport d’expertise dont a bénéficié le régulateur burkinabé.



Pour sa part, Akharbach a réaffirmé, à cette occasion, l’engagement de la Haute Autorité en faveur d’une « coopération intra-africaine pragmatique, efficiente, mutuellement bénéfique et résolument orientée vers la réponse aux attentes du citoyen en matière de consécration démocratique ».



« Ce centre de monitoring des médias permettra entre autres au CSC de mieux garantir l’expression du pluralisme via les services audiovisuels publics et privés du Burkina, pendant les périodes électorales et en périodes normales », a-t-elle expliqué.



« Le système de monitoring, de traitement et d’analyse des contenus audiovisuels développé et breveté par la HACA, (HACA Media Solutions) est aussi, a-t-elle précisé, un outil performant et très utile pour réaliser des études et constituer des archives audiovisuelles ».



Cette audience a été suivie par une cérémonie solennelle d’inauguration du nouveau Centre de monitoring du CSC, organisée au siège de ce dernier, en présence de plusieurs membres du gouvernement.

Intervenant à cette occasion, le Président du CSC, Maitre Mathias Tankoano, a salué l’esprit coopération sud-sud qui a commandé la réalisation de ce projet, soulignant que « l’expertise de la HACA renforcera l’action du CSC qui est désormais en mesure d’assurer un monitoring fiable et performant, tout en procédant à l’enregistrement, 24h/24h, des programmes de 60 stations radio et 24 chaines de télévision, avec des possibilités de conservation des contenus allant à 48 mois ».



Maitre Tankoano a mis en évidence, à cette occasion, la compétence et la mobilisation des deux experts de la HACA, Najib Bouzmarni et Adil Bourbate, qui ont supervisé l’installation du centre et formé les équipes du CSC qui auront la charge de le faire fonctionner.



Brevetée auprès de l’OMPI en 2007, et installée depuis auprès de plusieurs instances de régulation, cette solution informatique est aujourd’hui considérée comme un outil de régulation audiovisuelle de référence sur le continent, en raison des nombreux modules et les possibilités d’adaptation aux réalités africaines qu’il offre