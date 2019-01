Infomédiaire Afrique – La Délégation de l’Union européenne (UE) au Bénin vient d’autoriser le transfert de 28,9 milliards de francs CFA (environ 50 millions de dollars ) au budget de l’Etat du Bénin, en vue de soutenir ses politiques et ses réformes en matière de décentralisation et d’agriculture.

« L’Union européenne coopère avec le Bénin en soutenant les réformes à l’échelle nationale, et vu ses bonnes relations avec le Bénin, pays démocratique et ami de longue date, privilégie ce type de versement direct au budget national béninois, qui constitue le soutien le plus direct possible à une politique de réformes », a souligné dans un communiqué la Délégation de l’UE à Cotonou.

Les trois contrats d’appui budgétaire, à savoir ceux sur la bonne gouvernance et le développement, sur le programme d’appui au développement territorial, ainsi que sur le programme d’appui au développement durable du secteur agricole, constituent presque 60% du soutien financier annuel de l’Union européenne pour la période 2014-2020, selon la même source.

Au total, l’enveloppe financière de la coopération UE-Bénin se chiffre pour cette période 2014-2020 à 372 millions d’euros.

Rédaction Infomédiaire