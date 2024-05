Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (MJCC), Mohamed Mehdi Bensaid, a tenu des entretiens bilatéraux avec son homologue française, la ministre de la Culture Rachida Dati, mercredi au siège du ministère français de la Culture à Paris. Il s’agit de la deuxième rencontre entre les deux ministres en moins d’une semaine.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la visite de travail de Bensaid en France, a permis de réaffirmer les relations exceptionnelles qui lient Rabat et Paris et la dynamique positive entre le Maroc et la France au niveau des relations bilatérales.

Renforcer la coopération culturelle bilatérale

Les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine culturel, en complétant les discussions entamées samedi dernier à Cannes, où il a été convenu d’établir une feuille de route conjointe pour le travail et la coopération bilatérale dans le domaine culturel.

Lutte contre la spoliation du patrimoine culturel immatériel

Bensaid et Dati ont également évoqué la question de la protection du patrimoine culturel immatériel contre le vol et le pillage. À cet égard, Bensaid a expliqué à son homologue française que le Maroc souffre de ce phénomène et qu’il s’efforce de le combattre par tous les moyens, ce qui nécessite des efforts conjoints dans ce domaine.

Intensifier les efforts et la coordination conjointe

Le Maroc et la France ont convenu d’intensifier leurs efforts et leur coordination conjointe au niveau des organisations internationales, notamment l’UNESCO et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, afin de lutter contre le phénomène du vol du patrimoine culturel des pays.

Par ailleurs, les ministres de la Culture des deux pays ont discuté d’un certain nombre de dossiers et de sujets d’intérêt commun, notamment la coopération dans le domaine de l’archéologie et l’intelligence artificielle dans le domaine culturel.

Présence marocaine distinguée à UNESCO

À l’UNESCO, le Royaume a été honoré en tant qu’invité d’honneur lors d’une cérémonie officielle à laquelle ont assisté le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaid, l’ambassadeur, délégué permanent auprès de l’UNESCO, Samir Addahre, l’ambassadeure du Maroc à Paris, Samira Sitail, ainsi que plusieurs ministres, des représentants d’États membres de l’UNESCO et des diplomates.

Célébration de la diversité et de la richesse de la culture marocaine

Avant l’ouverture officielle de cette semaine, les délégations représentées à l’UNESCO et les invités de cet événement ont été chaleureusement accueillis au son des rythmes de la dakka marocaine et ont pu visiter le pavillon marocain, qui incarne la richesse et la diversité de la culture marocaine et les savoir-faire ancestraux des artisans marocains.

L’éducation et la culture, piliers du développement de l’Afrique

Dans son discours de circonstance, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, invité d’honneur de cet événement, a salué l’organisation de la Semaine africaine de l’UNESCO pour célébrer la diversité et la richesse du continent, tout en soulignant les défis à relever, notamment en matière d’éducation.

Bensaid a souligné que : « dans un monde aujourd’hui menacé par un hiver démographique et un vieillissement généralisé, l’Afrique est le dernier continent à bénéficier d’une vitalité qui n’est pas seulement numérique mais aussi créative, dynamique et optimiste », notant que « la jeunesse africaine, si elle est correctement mobilisée par l’éducation et le développement culturel, permettra à nos pays de tirer profit du dividende démographique des prochaines décennies. Elle sera le point de départ de notre redressement partagé et pluraliste : un redressement économique, culturel, social et communautaire ».