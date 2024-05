Le Conseil de gouvernement a approuvé, ce jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l’Économie et des Finances, Mohamed El Amine Seghrouchni a été nommé directeur du Contrôle, de l’Audit et de l’Inspection à la Trésorerie générale du Royaume, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

S’agissant de l’Administration des douanes et impôts indirects, Hassan Lahlou et Chafik Essalouh ont été nommés respectivement directeur des Études et de la Coopération internationale, et directeur de la Prévention et du Contentieux, tandis que Ayache Khellaf a été nommé Secrétaire général du Haut-commissariat au Plan, a poursuivi Baitas.

En ce qui concerne le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, le Conseil a approuvé la nomination de Hassane Erguig en tant que directeur de l’École supérieure de technologie de Kénitra, a ajouté le porte-parole du gouvernement.