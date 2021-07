Les élections de la présidence de la Confédération nationale du tourisme (CNT) interviennent dans un contexte particulier, marqué par l’amorce d’une reprise de l’activité touristique tant attendue et espérée, aussi bien par les professionnels que par les touristes. Deux binômes sont en lice pour ce fauteuil très convoité au regard des valeurs de la CNT qui, de par sa force de proposition, de dynamisation et d’attraction, jouera un rôle crucial et fédérateur durant cette période de relance.

Il s’agit de Hamid Bentahar-Hicham Mhammedi Alaoui et de Jalil Benabbes Taarji-Aziz Cherif Alami qui mènent leurs campagnes jusqu’au 17 juillet, date de la tenue de l’Assemblée Générale élective de la Confédération. Rappelons-le, les plis des candidats pour la présidence ont été ouverts le 2 juillet dernier à Marrakech lors du Conseil d’administration de la CNT.

Deux candidatures pour un seul fauteuil et avec le même objectif ultime qui consiste à faire briller la destination Maroc sur le plan international et donner un coup de fouet à la croissance du secteur touristique pour envisager un retour rapide au niveau d’avant-crise, voire le dépasser, au grand bonheur des opérateurs et des touristes, nationaux et internationaux.