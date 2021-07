La Direction nationale israélienne de la cybersécurité a annoncé jeudi avoir signé un accord de coopération avec le Maroc. Il s’agit du premier accord de cyberdéfense mis en place entre les deux pays depuis le début des relations l’an dernier.

L’accord a été signé à Rabat cette semaine en présence de Yigal Unna, le directeur général de la cyberdirection israélienne, de son homologue marocain le général El Mostafa Rabii et du ministre marocain de la Défense Abdellatif Loudiyi.

L’accord porte sur la coopération opérationnelle, la recherche et le développement et le partage d’informations et de connaissances, a indiqué la direction.