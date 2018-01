Infomédiaire Maroc – Le montant des investissements de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au Maroc depuis le démarrage de ses activités au Maroc en septembre 2012 et jusqu’à fin 2017 s’élève à 1,4 milliards d’euros.

Ce montant, destiné à financer 42 projets, représente une part de plus de 21,5% dans les financements totaux accordés à la région SEMED (Sud et Est de la Méditerranée) qui couvre 4 pays : Maroc, Égypte, Jordanie et Tunisie.

Et selon le portefeuille actif, 44% des financements au Maroc sont allés aux infrastructures, 22% aux institutions financières pour augmenter leur soutien aux TPME, 21% au secteur de l’énergie et 13% consentis aux secteurs de l’industrie, commerce et agrobusiness.

Rédaction Infomédiaire