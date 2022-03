BEST HEALTH, un des leaders marocains de la distribution d’équipements médico-chirurgicaux annonce une prise de participation majoritaire dans SAISS ENVIRONNEMENT, leader marocain de la collecte, gestion et traitement des déchets médicaux et pharmaceutiques.

Créé en 2004 par Chadia KHLIFI, SAISS ENVIRONNEMENT a démarré son activité dans le cadre d’une convention de partenariat public-privé. Depuis, le Maroc a entrepris l’établissement d’un cadre réglementaire à la production, le traitement et l’élimination des déchets auquel SAISS ENVIRONNEMENT a contribué. Bénéficiant de la dynamique d’un marché marocain conscient des enjeux écologiques des années à venir et soucieux d’appliquer les meilleurs pratiques en termes de respect environnemental, SAISS ENVIRONNEMENT est ainsi devenu la première entreprise du Royaume à proposer le traitement des déchets d’activités de soins. Elle absorbe actuellement 34% de la production nationale de déchets, principalement issus de l’activité hospitalière. Avec la crise du Covid 19, SAISS ENVIRONNEMENT s’est spontanément imposée comme une valeur certaine et pérenne, répondant aux besoins immédiats et ambitions environnementales du pays, face aux challenges du nouveau cadre réglementaire mondial relatif à la gestion des déchets.

Ce partenariat est aujourd’hui l’occasion pour SAISS ENVIRONNEMENT d’accélérer la cadence d’un développement déjà bien engagé et de profiter du réseau établi de BEST HEALTH sur le marché marocain et africain. Avec cette opération, BEST HEALTH renforce son positionnement de leader parmi les acteurs opérant dans le domaine de la santé, offrant ainsi des solutions de plus en plus larges et pointues aux professionnels de la santé au Maroc. Cette prise de participation majoritaire permettra en outre de répondre aux besoins et exigences de plus en plus normés du secteur, et de consolider sa position d’acteur de référence sur le continent africain.