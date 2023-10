L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a récemment annoncé sa liste des Best Tourism Villages 2023. Les villages nominés ont été annoncés lors de l’Assemblée générale de l’OMT, qui s’est tenue la semaine dernière à Samarcande, en Ouzbékistan.

Pour cette 3e édition, 54 villages de par le monde ont été sélectionnés parmi près de 260 candidatures. 20 autres villages ont intégré le programme « Upgrade », parmi lesquels on retrouve le village marocain d’Ounagha, situé à une vingtaine de kilomètres d’Essaouira, dans la région de Marrakech-Safi.

Avec ses 10.000 habitants et son architecture traditionnelle marocaine, Ounagha, qui est entouré d’oliviers, d’arganiers et de vignobles, est nominé dans la catégorie « Upgrade », qui vise à octroyer un accompagnement aux destinations dont le potentiel touristique s’avère prometteur.

La distinction Best Tourism Villages récompense les villages qui font figure de pionniers en matière de valorisation des zones rurales et de préservation des paysages, de la diversité culturelle, des valeurs locales et des traditions culinaires.

La sélection des villages prend en compte 9 critères, dont la promotion et la conservation des ressources culturelles, la durabilité économique, la durabilité sociale, la durabilité environnementale, le développement du tourisme et l’intégration des chaînes de valeur, la gouvernance et la priorisation du tourisme, l’infrastructure et connectivité, la santé, la sûreté et la sécurité.