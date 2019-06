Mandarin Oriental, Marrakech est fier d’annoncer sa participation cette année encore à l’initiative internationale du Global Wellness Day le 08 juin 2019. Ce mouvement social à but non lucratif axé sur l’harmonie du corps et de l’esprit s’inscrit au cœur-même des valeurs de partage et de bien-être du Resort participant ainsi aux côtés d’établissements de plus de 150 pays de par le monde proposant des activités sportives, bien-être ou beauté accessibles à tous.

Ainsi, le Spa du Mandarin Oriental, Marrakech ouvrira ses portes le 08 juin dès dix heures pour un programme d’initiation riche et varié autour de la philosophie d’une hygiène de vie saine au quotidien.

Plus qu’une journée de détente loin des tumultes du quotidien, Mandarin Oriental, Marrakech propose une immersion au cœur du bien-être en plus d’un accompagnement guidé autour de pratiques à adopter au quotidien pour une vie meilleure empreinte d’énergies positives.

Cette initiative étant à but non lucratif, l’ensemble des activités seront proposées gratuitement aux participants au Global Wellness Day la journée du 08 juin.