Le Forum Africain des Ports se tiendra les 4 et 5 juillet prochains à Tanger, Royaume du Maroc, en partenariat avec Tanger Med, Proparco et SSATP (Le Programme de Politiques de Transport en Afrique).

FAP 2019 vise à accompagner la nouvelle dynamique que connaissent les activités portuaires et maritimes en Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale et d’échanger autour des opportunités de coopération et des solutions de renforcement des capacités des ports de la région.

Cette édition réunira pas moins de 400 professionnels et acteurs majeurs du secteur de près de 25 pays représentant les autorités gouvernementales, les associations professionnelles, les communautés économiques régionales, les agences portuaires, les opérateurs maritimes et logistique, les constructeurs, contractants et gestionnaires d’infrastructures portuaires, les équipementiers et industriels, les cabinets d’avocats, d’ingénierie et de conseil, les bailleurs de fonds et institutions financières, …