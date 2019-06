{"id":88,"instanceName":"NABC","videos":[{"videoType":"youtube","title":"","description":"","info":"","thumbImg":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/NABCv2.jpg","youtubeID":"vcg3y0Gh7_I","prerollAD":"no","prerollGotoLink":"prerollGotoLink","preroll_mp4":"preroll_mp4","prerollSkipTimer":"prerollSkipTimer","midrollAD":"no","midrollAD_displayTime":"midrollAD_displayTime","midrollGotoLink":"midrollGotoLink","midroll_mp4":"midroll_mp4","midrollSkipTimer":"midrollSkipTimer","postrollAD":"no","postrollGotoLink":"postrollGotoLink","postroll_mp4":"postroll_mp4","postrollSkipTimer":"postrollSkipTimer","popupAdShow":"no","popupImg":"popupImg","popupAdStartTime":"popupAdStartTime","popupAdEndTime":"popupAdEndTime","popupAdGoToLink":"popupAdGoToLink"}],"instanceTheme":"dark","playerLayout":"fitToContainer","videoPlayerWidth":1006,"videoPlayerHeight":420,"videoRatio":1.77777777778,"videoRatioStretch":false,"videoPlayerShadow":"effect3","colorAccent":"#cc181e","posterImg":"","posterImgOnVideoFinish":"","logoShow":"Yes","logoPath":"","logoPosition":"bottom-right","logoClickable":"Yes","logoGoToLink":"","allowSkipAd":true,"advertisementTitle":"Advertisement","skipAdvertisementText":"Ignorer la publicit\u00e9","skipAdText":"Vous pouvez ignorer cette annonce dans","playBtnTooltipTxt":"Play","pauseBtnTooltipTxt":"Pause","rewindBtnTooltipTxt":"Rewind","downloadVideoBtnTooltipTxt":"Download video","qualityBtnOpenedTooltipTxt":"Close settings","qualityBtnClosedTooltipTxt":"Settings","muteBtnTooltipTxt":"Mute","unmuteBtnTooltipTxt":"Unmute","fullscreenBtnTooltipTxt":"Fullscreen","exitFullscreenBtnTooltipTxt":"Exit fullscreen","infoBtnTooltipTxt":"Show info","embedBtnTooltipTxt":"Embed","shareBtnTooltipTxt":"Share","volumeTooltipTxt":"Volume","playlistBtnClosedTooltipTxt":"[closed]","playlistBtnOpenedTooltipTxt":"Hide playlist","facebookBtnTooltipTxt":"Share on Facebook","twitterBtnTooltipTxt":"Share on Twitter","googlePlusBtnTooltipTxt":"Share on Google+","lastBtnTooltipTxt":"Go to last video","firstBtnTooltipTxt":"Go to first video","nextBtnTooltipTxt":"Play next video","previousBtnTooltipTxt":"Play previous video","shuffleBtnOnTooltipTxt":"Shuffle on","shuffleBtnOffTooltipTxt":"Shuffle off","nowPlayingTooltipTxt":"NOW PLAYING","embedWindowTitle1":"SHARE THIS PLAYER:","embedWindowTitle2":"EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:","embedWindowTitle3":"SHARE LINK TO THIS PLAYER:","lightBox":false,"lightBoxAutoplay":false,"lightBoxThumbnail":"","lightBoxThumbnailWidth":400,"lightBoxThumbnailHeight":220,"lightBoxCloseOnOutsideClick":true,"onFinish":"Stop video","autoplay":false,"loadRandomVideoOnStart":"No","shuffle":"No","playlist":"Off","playlistBehaviourOnPageload":"opened (default)","playlistScrollType":"light","preloadSelfHosted":"none","hideVideoSource":false,"showAllControls":true,"rightClickMenu":true,"autohideControls":2,"hideControlsOnMouseOut":"No","fullscreen":"Fullscreen native","nowPlayingText":"Yes","infoShow":"No","shareShow":"Yes","facebookShow":"Yes","twitterShow":"Yes","mailShow":"No","facebookShareName":"Infomediaite TV","facebookShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","facebookShareDescription":"","facebookSharePicture":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/infotv.jpg","twitterText":"Infomediaite TV","twitterLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","twitterHashtags":"Infomediaite TV","twitterVia":"Infomediaite TV","googlePlus":"","embedShow":"No","embedCodeSrc":"","embedCodeW":746,"embedCodeH":420,"embedShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","youtubeControls":"default controls","youtubeSkin":"dark","youtubeColor":"red","youtubeQuality":"highres","youtubeShowRelatedVideos":"No","vimeoColor":"00adef","showGlobalPrerollAds":false,"globalPrerollAds":"","globalPrerollAdsSkipTimer":5,"globalPrerollAdsGotoLink":"","videoType":"YouTube","submit":"Save Changes","youtubeChannelID":"UCQyCGV3PgSuRK20EXm3TZqQ","googleAnalyticsTrackingCode":"","iOSPlaysinline":true,"floatPlayerOutsideViewport":false,"rootFolder":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/plugins\/Elite-video-player\/"}

North Africa Bottling Company (NABC), le leader sur le marché des boissons gazeuses et le premier embouteilleur de Coca-Cola au Maroc,vient d’obtenir une certification End to End entièrement intégrée. Accordée par TUV, l’organisme de normalisation allemand de référence en Europe, cette certification a été délivrée après un audit méticuleux qui a duré près de deux semaines et qui a été réalisé par sept auditeurs de renommée internationale.

La nouvelle certification obtenue intègre pas moins de quatre référentiels différents; il s’agit de:

ISO 9001:2015 (pour le management de la qualité): ce référentiel est axé sur la performance et se concentre davantage sur les objectifs à atteindre que sur la manière de les atteindre. Il combine l’efficacité de « l’approche processus » avec celle de « l’approche par les risques », permettant ainsi à NABC d’améliorer ses performances. Cette certification démontre l’aptitude de NABC à fournir, de manière constante, des produits et des services conformes aux exigences de ses clients et aux dispositions légales et réglementaires.

ISO 14001:2015 (pour le management environnemental): Contribuer à la protection de la planète ne s’apparente plus simplement une déclaration d’intention, il s’agit désormais d’un impératif opérationnel stratégique. Chez NABC, il n’est pas simplement question de lutter contre la pollution, mais d’œuvrer à préserver l’environnement de tout préjudice et de toute dégradation. L’obtention de la certification ISO 14001 permet à NABC de réduire ses émissions en gaz à effet de serre, mais également de rationaliser sa gestion en eau et ses déchets, tout en garantissant une meilleure maîtrise des risques.

FSSC 22000:4.1 (pour la sécurité alimentaire): En appliquant le FSSC 22000, NABC adopte les systèmes de management de risques et de sécurité alimentaire. Ce référentiel a été élaboré pour fournir une plus grande garantie quant à la sécurité alimentairedes aliments et à la gestion de leur chaîne d’approvisionnement.

OHSAS18001 (pour la santé et la sécurité au travail) : Chez NABC, le management de la santé et de la sécurité au travail repose sur trois piliers indissociables : l’engagement ferme de la direction, la tolérance zéro et l’exemplarité. L’obtention de cette certification par NABC représente un gage de sécurité pour l’entreprise, son personnel, ainsi que tous ses partenaires

« C’est en mars 2018 que nous nous étions fixés un défi de taille: celui d’obtenir une certification qui serait à la fois intégrée et fusionnée, et qui concernerait les 3 sites de production de NABC, mais également son siège et ses 17 centres de distribution. Aujourd’hui, et après avoir atteint un niveau de maturité des différents process pendant ces 3 dernières années nous avons réussi à concrétiser un tel challenge à travers l’obtention de cette nouvelle certification », a déclaré Faycal Zitouni , Directeur Général de NABC.

S’exprimant sur les raisons qui ont poussé NABC à vouloir adopter un tel système, Mr Oussama Hasnaoui, Directeur QSE Chez NABC a ajouté: « la satisfaction des consommateurs, mais aussi des clients et des parties prenantes, ne pouvait se faire qu’à travers l’adoption d’un système de Management Qualité, Sécurité Alimentaire, Sécurité et Environnement qui serait fort et parfaitement intégré à l’ensemble de notre chaîne de valeur, c’est à dire depuis la phase Design jusqu’à la phase Marketplace. De cette manière, NABC a évolué d’un système de management QSE usine vers un système de management ‘End to End’ entier et global ».

Il convient de noter que, aussi bien en Afrique qu’au Moyen-Orient, NABC demeure la première entreprise à avoir implémenté les 4 référentiels de cette certification à ses centres de distribution et à l’ensemble de sa supply chain.