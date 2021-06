La mise en place du pont bow-string dédié à la ligne T4 du tramway de Casablanca, au niveau du franchissement de l’autoroute urbaine, dans son emplacement définitif, a été lancée samedi soir.

Au cours de cette opération lancée par le Wali de la région de Casablanca-Settat, Said Ahmidouch, des explications ont été fournies sur cet ouvrage phare qui consiste en un pont métallique de type bow-string qui va marquer le passage du tramway sur l’autoroute urbaine A3 au niveau de l’échangeur Ouled Ziane.

Dans une déclaration à la presse, Karima Melikh, Directrice des infrastructures à Casa Transport (Maitre d’ouvrage), a indiqué que l’installation de ce pont s’inscrit dans le cadre des travaux en cours liés à la réalisation des lignes du Tramway.

Elle a ajouté que ce pont à structure métallique en arc de cercle, de 50 m de portée et d’une largeur de 11m, a été assemblé et soudé sur le côté latéral de l’autoroute urbaine. C’est pour cela qu’il n’y a pas eu de perturbations de la circulation tout au long de la période des travaux, a-t-elle dit.

Elle a de même fait savoir qu’à la suite du “lançage” du pont, une plateforme de la voie ferrée sera réalisée, ajoutant que l’achèvement des travaux des lignes T3 et T4 du tramway est prévu en 2023.

A noter que la trémie des Almohades à Casablanca, reliant boulevard des FAR à la Marina, a été ouverte à la circulation samedi.

Située dans une zone dense et en pleine expansion, avec un trafic de plus de 53.000 véhicules par jour et 4500 véhicules en heure de pointe, cette trémie, réservée exclusivement aux véhicules légers, permettra de fluidifier le trafic et ce, en dénivelant tous les carrefours le long des boulevards les Almohades, Sidi Mohammed Ben Abdellah et Zaid ou Hmed et débouchant sur l’Avenue des FAR, après le carrefour Zelaqa.

Sur un tracé linéaire de 2.270 m, dont 1.817 m en souterrain, aménagé en 2×2 voies, cette trémie urbaine est considérée comme la plus longue sur le continent africain. Elle est dotée d’équipements de dernière génération aux standards internationaux.