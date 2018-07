Infomédiaire Maroc – Après 2 précédentes éditions tenues à Marrakech, « The Fashion Blogging Summit » change de lieu et de nom pour sa 3ème édition.

Ainsi, dans le but d’élargir son audience et s’ouvrir à une plus large communauté de bloggeurs et d’influenceurs tous secteurs confondus, « The Fashion Blogging Summit » se rebaptise et devient ‘‘Global Influencers Summit’’ !

Et pour la 1ère fois, c’est la ville d’Essaouira qui accueillera le GIS 2018 du 18 au 21 octobre, sous le parrainage d’André Azoulay, Conseiller du Roi Mohammed VI et président-fondateur de l’Association Essaouira Mogador.

Organisé par Brand Factory, agence RP spécialisée dans la communication digitale, ce grand-messe des bloggeurs, des influenceurs, des entreprises, des marques, des médias et des professionnels du digital, attend notamment la présence de Chiara Ferragni, Olivia Palermo, Lauren Bullen, Nassim Sahili ou encore Roky Barnes.

Rédaction Infomédiaire