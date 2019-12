Annoncé par le président Othman Benjelloun en avril dernier (relire notre Brève), le changement de raison sociale de BMCE Bank of Africa, qui va devenir Bank of Africa, est imminent. L’identité visuelle, dont le logo, de la banque est également concernée.

Et selon nos informations, ces changements pourraient intervenir ce jeudi 19 décembre 2020, à la veille donc de la nouvelle année. Et comme expliqué par le président Benjelloun lors de l’annonce, ‘‘ce changement de nom s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement du Groupe en Afrique, un continent qui offre d’énormes opportunités de création de valeur dans divers domaines liés à la banque, à l’assurance et au secteur financier’’. A suivre !